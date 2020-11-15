Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался обсуждать работу главного арбитра матча с Турцией Шимона Марчиняка.

«Не хотел бы это обсуждать. Понятно, что решения судьи – часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции дома одержала победу над национальной командой России со счетом 3:2.

После четырех матчей команда Станислава Черчесова осталась на первом месте в таблице группы 3 с восемью очками, турки идут на третьей строчке с тремя баллами. Сборная России может потерять первое место, если венгры обыграют сербов.

В первом тайме арбитр удалил защитника россиян Андрея Семенова, а во втором назначил пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.