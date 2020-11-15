30-летний сингапурский киберспортсмен Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян стал пятым игроком североамериканского состава по Dota 2 Evil Geniuses. Пэй Сян заменил Романа RAMZEs Кушнарёва на третьей позиции.

До этого киберспортсмен выступал за Fnatic на протяжении двух лет и этим летом ушёл в инактив, а затем и вовсе покинул организацию.

7 ноября киберспортивная организация Evil Geniuses приняла решение перевести российского игрока Романа RAMZEs Кушнарёва на скамейку запасных по Dota 2. Спустя некоторое время, игрок вошёл в российский состав Алексея Solo Березина Just Error, где воссоединился со своими бывшими тиммейтами из состава Virtus.pro.

Состав Evil Geniuses выглядит следующим образом:

Артур Arteezy Бабаев

Бабаев Эйбэд Азэль Abed Юсоп

Юсоп Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян

Пэй Сян Андреас Франк Cr1t- Нильсен

Нильсен Таль Fly Айзик

Iceiceice считается одним из сильнейших оффлейнеров на азиатской сцене. Иногда его игра критикуется как излишне наглая и необдуманная. Он самый харизматичный игрок азиатской сцены.