Комментатор Мила Mila Алиева поделилась своими мыслями о хейтерах, которые, не разобравшись в ситуации, поливают грязью ведущую и олицетворяют её, как лицо RuHub. Алиева призналась, что не обращает внимание на этих людей, а продолжает развиваться дальше.

Хейтеры хейтят просто потому, что ты есть. Они могут зайти написать гадость мне, потом пойдут на канал к другому стримеру. Им просто это нужно. Иногда люди начинают оскорблять лично меня или мою семью. Как-то коллега Даша Eiritel Морозова комментировала матч. И некто начал пописывать свое недовольство мне в личку. То есть, люди даже не понимают, кто за микрофоном.

Mila также отметила, что есть некоторые люди, которые высказывают действительно эффективные советы, на которые она обращает внимание и старается исправить.

Мила является бывшим профессиональным игроком в Dota 2. Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2. На nevasport вышла статья, разбирающая данную тему.