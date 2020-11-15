Стример по Dota 2 Хенрик AdmiralBulldog Анберг поделился своими мыслями о недавнем скандале с Иданом MagicaL Варданяном. Напомним, что киберспортсмен был раскритикован о возможном стримнайпинге в рейтинговом матче против стримера, что является внеигровым преимуществом. AdmiralBulldog считает, что данное поведение не должно быть среди профессионалов.

Неудивительно, что он ужасно провалился. Если он постоянно стримснайпит, это многое говорит о человеке. Парень натурально читерит. Захотели бы вы такого тиммейта? Или подписали бы в свою организацию? Lil — еще один человек, который стримснайпит и ничего не достиг. Если вы стримснайпите и читерите, то вы ничего не достигнете. Не будьте как Lil и Magical. Вы не добьетесь успеха.

Игрок команды HellRaisers Илья lil me alone преодолел отметку в 9 000 MMR в рейтинговом матчмейкинге Dota 2. Киберспортсмен поделился своими мыслями о достижения в телеграме, где отметил, что необходимо играть на миде или хардлейне, если в команде он находится выше в рейтинге, чем тиммейты.