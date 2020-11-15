Игрок команды Just Error по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов поделился информацией о сложностях взаимодействия с Саидом Самаилом SumaiL Хассаном из-за высокого пинга. Киберспортсмен признался, что они даже подстраивают пики под этот фактор.

На линиях мы в основном на русском общаемся, а во время перехода в мидгейм или если это какие то обращения конкретно к SumaiL, то здесь стараемся разговаривать только на английском, чтобы все всё понимали. По-любому это создает очень много неудобств, сейчас у него где то 110-120. Мы даже когда героев обсуждаем, стараемся обсуждать насколько вообще возможно нормально выступать на каких-то сложных персонажах с таким высоким пингом.

Эмилджанов также признался, что ответственные за драфт Александр Solo Березин и Роман RAMZEs Кушнарев, а сам он старается давать советы в минимальном количестве. Киберспортсмен считает, что выбором персонажей необходимо заниматься максимум два человека.

Новый состав Алексея Solo Березина собирался достаточно долго, ещё за несколько месяцев уже появлялись первые слухи о том, что Роман RAMZEs Кушнарёв вернётся в СНГ-регион и прихватит с собой Саида Самаила SumaiL Хассана. На nevasport вышла статья, разбирающая результаты новой команды.