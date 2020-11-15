Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян рассказал о деталях игры, после выигранного матча против европейского состава Alliance. Никогосян считает, что его состав имеет ещё «козыри в рукаве» и могут удивить другие команды, а также поделился пиком Slark во время второй карты.

Да мы берем Slark, потому что Алику имморталку подарили. На самом деле, решили что этот герой будет хорош под Chen. Плюс все давно забыли про Slark, думали, что враг к нему не готовится. У нас были разные варианты, но V-Tune выбрал именно его, так как чувствует на нем уверенность, но все равно считает его полумертвым героем. Мы играли со Snapfire на тренировках, может быть, будем пикать, посмотрим. У нас много стратегий, мы еще не все раскрыли.

На момент написания материала «Рождённые Побеждать» занимают первое место в EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеют в своём арсенале три победы и ноль поражений. Alliance занимают девятое место и из двух сыгранных матчей не выиграли ни один.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.