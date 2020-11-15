29-летний украинский киберспортсмен состава Natus Vincere по Dota 2 Андрей ALWAYSANNAFLY Бондаренко рассказал о деталях матча его состава с европейской командой Alliance в рамках онлайн-турнира EPIC League Season первого дивизиона. Бондаренко отметил, что главным соперником для «Рождённых Побеждать» являются не Team Secret, а Virtus.pro.

Мы еще не все показали стратегии. Мы брали то, что хотели потестить на официалках, Chen, например. Мы сейчас пробуем то, в чем уверены плюс-минус. VP. Я не беру Secret и другие сильные команды, у нас главный соперник это Virtus.pro. Это для нас криптонит, как Team Liquid, но их мы уже одолели.

Капитан состава NAVI также считает, что новому составу Алексея Solo Березина может помешать языковой барьер, из-за чего скорость принятия и озвучивания решений во время важного момента в игре может потеряться.

Ранее игрок команды Just Error по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов поделился информацией о сложностях взаимодействия с Саидом Самаилом SumaiL Хассаном из-за высокого пинга. Киберспортсмен признался, что они даже подстраивают пики под этот фактор.