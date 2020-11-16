Новый состав Solo Just Error. Первые результаты

Новый состав Алексея Solo Березина собирался достаточно долго, ещё за несколько месяцев уже появлялись первые слухи о том, что Роман RAMZEs Кушнарёв вернётся в СНГ-регион и прихватит с собой Саида Самаила SumaiL Хассана.

Сколько можно не играть, но не потерять форму в CS:GO

GeneRaL: No[o]ne — тир-1 мидер, так зачем быть тир 2-3 офлейнером

Iceiceice стал игроком Evil Geniuses

Mila: Хейтеры хейтят просто потому, что ты есть

AdmiralBulldog: Не будьте как Lil и Magical

Стример по Dota 2 Хенрик AdmiralBulldog Анберг поделился своими мыслями о недавнем скандале с Иданом MagicaL Варданяном.

Zayac рассказал о сложности игры с SumaiL из-за высокого пинга

RodjER: У нас много стратегий, мы ещё не все раскрыли

ALWAYSWANNAFLY считает Virtus.pro своим главным соперником