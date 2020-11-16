Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Рафаэлю Надалю на старте Итогового турнира АТР в Лондоне.

Игра прошла на центральном корте «О2-Арены» и продлилась 1 час и 18 минут. Счет по сетам 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Надаль сделал всего 2 эйса за игру, а также ни разу не ошибался на подаче, реализация брейк-пойнтов — на уровне 40% (2 из 5 успешно реализованных). Рублев подал навылет целых девять раз, на его счету также одна двойная ошибка. Брейк-пойнтов россиянин не имел.

В следующих турах Андрею Рублеву предстоит встреча с Домиником Тимом и Стефаносом Циципасом.

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом турнире АТР свой первый матч проведет Даниил Медведев. Ему предстоит сыграть против немецкого теннисиста Александра Зверева.