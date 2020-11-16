Сборная Италии по футболу обыграла команду Польши в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Игра прошла на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджио-нель-Эмилия и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 27-й минуте счет открыл Жоржиньо, реализовавший пенальти после фола Гжегожа Крыховяка на Андреа Белотти.

На 77-й минуте Польша была вынуждена остаться в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Яцек Горальски и покинул поле.

На 83-й минуте Италия удвоила преимущество благодаря голу Доменико Берарди с передачи Лоренцо Инсинье.

Напомним, под руководством Роберто Манчини сборная Италии не проигрывает уже 21 матч подряд. Команда одержала 16 побед под руководством тренера и 5 матчей свела к ничейному результату.