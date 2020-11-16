Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Англии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций в сезоне-2020/21.

Игра состоялась на стадионе Дэн Дрэф в городе Лёвен и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу команда Бельгии обеспечила себе еще в первом тайме. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард Юри Тилеманс, ассистентом в этой атаке стал Ромелу Лукаку.

На 23-й минуте за Бельгию забил Дрис Мертенс.

Отметим, сборная Англии потерпела второе поражение подряд и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги наций. Сейчас она занимает третье место во второй группе с результатом в семь очков, команда Бельгии вышла на первое место, набрав 12 очков. На втором месте в подгруппе — команда Дании.