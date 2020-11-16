Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Михаил Боярский высказался о поражении сборной России в матче с командой Турции в Лиге наций.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Боярский отметил, что команда играла лучше, чем в товарищеском матче с Молдавией, однако удаление сыграло роковую роль. «Это не разгром. Я ожидал от Турции большего. Ребята молодцы, они старались», — отметил актер, добавив, что изначально думал, что Россия проиграет, поскольку турки сыграли со счетом 3:3 в игре с Хорватией.

«Но без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу», — отметил Боярский.

Напомним, сборная России сыграла со сборной Турции со счетом 2:3, в первом тайме был удален защитник Андрей Семенов.