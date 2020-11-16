Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сделала выбор между двумя тренерами по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

В передаче «Секрет на миллион» Слуцкая отметила, что работа тренера идет в самом тренировочном процессе, а не в обсуждениях.

«Я все же за работу. Давайте работать. И здесь, наверное, все же Этери Георгиевна больше», — сказала Слуцкая, отметив, что с другой стороны постоянно появляются какие-то интервью и нападки на тренерский штаб Тутберидзе.

«Вы делайте! Раз вы тренеры – делайте, тренируйте и достигайте результатов», — сказала Слуцкая.

Напомним, перед сезоном-2020/21 из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перешло сразу несколько фигуристок — среди них Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина.