Стали известны победители Финала Кубка России по практической стрельбе из карабина.

Соревнования состоялись на базе ССК «Невский» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 ноября.

В соревнованиях женщин «Open Lady» победу одержала Мария Томпакова, серебро у Марии Свешниковой, а бронза — у Марии Кирейцевой.

Владимир Яковлев одержал победу на «Open Manual», серебро — у Дмитрия Янева, бронза — у Сергея Михайлова. Соревнования «Open Senior» выиграл Виталий Конев, второе место занял Сергей Терентьев, третье — Сергей Оскирко.

Турнир «Standart» выиграл Алан Алборов, на подиуме оказались Арсений Денисов и Александр Шутов. В соревнованиях «Open» выиграл Иван Иванов, медали также взяли Олег Ковалев и Иван Гаккель.

Командный «Оpen» выиграла команда «СПБ2», серебро — у «56х45», бронза — у команды «Арта». Командный «Standart» вновь выиграли представители «СПБ2», второе место взяли «Aliens», третье — «Южный рубеж».

После соревнований также были проведены дуэли в нескольких категориях: дуэль «Open» выиграл Роман Костерев, «Standart» — Евгений Калинин, «Open Senior» — Сергей Терентьев.