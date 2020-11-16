Петербургский СКА сегодня, 16 ноября, сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоится в Петербурге в «Ледовом дворце», начало назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на официальном сайте СКА здесь.

Перед стартом сезона-2020/21 СКА и «Салават Юлаев» дважды встречались на предсезонном товарищеском турнире в Казани «TANECO Кубок чемпионов». Первую встречу выиграл СКА со счётом 4:2, во второй игре победил «Салават» по буллитам.

«Салават Юлаев» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Обе команды набрали по 33 очка, однако «Салавату» потребовалось на два тура больше.