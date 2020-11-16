Глава Международного Олимпийского Комитета Томас Бах рассказал о том, будут ли участники Летних Олимпийских игр в Токио привиты от коронавируса COVID-19 перед участием в соревнованиях.

Слова Баха с встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ цитирует портал РИА Новости.

«Если вакцина будет доступной, я могу вас заверить, что МОК сделает все возможное для того, чтобы как можно больше иностранных участников Игр были вакцинированы в своих странах», — отметил Бах, добавив, что это будет сделано для того, чтобы японский народ чувствовал себя в безопасности.

Также Бах подчеркнул, что МОК разделяет решимость Японии как страны-хозяйки провести безопасные и успешные Олимпийские игры.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.