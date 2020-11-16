Главная футбольная новость прошедших двух недель — не игра сборной России или наших клубов в еврокубках, а видео с участием Артема Дзюбы. Российские футболисты притягивают скандалы, а мы предлагаем пройти тест и вспомнить самые яркие с их участием.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.

Отметим, что в связи с инцидентом объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к Артему Дзюбе, где высказало все претензии к игроку. Как гласит заявление, долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность.