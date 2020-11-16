Депутаты Государственной думы от «Единой России» разработали законопроект, по которому учредят «Единый регулятор азартных игр».

Как сообщается в документе на официальном сайте Госдумы, эта компания-регулятор будет заниматься передачей средств от букмекеров общероссийским спортивным федерациям. Главной целью создания регулятора является организация экономической поддержки спортивной отрасли, а также обеспечение долгосрочного финансирования в этой отрасли.

Учредителем Единого регулятора станет Министерство финансов России. Также в документе предлагается ликвидировать букмекерские СРО с передачей полномочий. Базу расчета целевых отчислений также предлагается изменить: она будет определяться как доход от приема ставок и интерактивных ставок, размер целевых отчислений составит 1% от базы.

Ранее в Минфине РФ выступили с предложением увеличить целевые отчисления букмекеров до 10%.