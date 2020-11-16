Английский футболист, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард все еще входит в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает портал телеканала «Санкт-Петербург», на данный момент Лингард хочет покинуть английский клуб и подыскивает себе новую команду. В приобретении Лингарда помимо «Зенита» заинтересованы французский «Монако» и английский «Вест Хэм».

Напомним, информация об интересе «Зенита» к Лингарду появилась в начале осени 2020 года, однако ее опровергал в прессе генеральный директор «Зенита».

Сейчас Джесси Лингарду 27 лет, он является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в основе клуба футболист находится с 2011 года. В составе «МЮ» полузащитник выиграл Лигу Европу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги.