Российская певица и телеведущая Ольга Бузова получила поддержку фанатов после провального номера на шоу «Ледниковый период».

В выпуске на тему «Российское и советское кино» Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили программу на тему к/ф «Экипаж» и получили очень низкие оценки жюри.

Слова Бузовой из обращения к подписчикам цитирует портал «АБН».

«Мне было обидно, я этого и не скрывала. Вернее, я не поняла, почему именно за наш «Экипаж» получен такой низкий балл», — заявила Бузова, добавив, что очень сильно старалась и готовилась, но таково было решение судей, и оспаривать оценки не в ее правилах.

После выхода выпуска в эфир Первого канала Бузова получила огромное количество сообщений от поклонников, которые пришли в негодование из-за результатов пары. «Мы получили отклик в сердцах людей, а значит, всё было не зря!», — написала Бузова.