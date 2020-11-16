Сборная России обидно проиграла Турции и поставила под сомнение перспективы на выход в Лигу А.

Обидно, но в то же время по делу, потому что, несмотря на спорное удаление, передача Магомеда Оздоева, которая к нему привела, поражает до глубины души. Непонятно, как футболист уровня Оздоева, который так долго шел к этому уровню, может играть вот так. Даже во дворе не играют столь не осмысленно — что пытался сделать Оздоев? Скинуть вратарю? Или защитнику? Или вообще выбить мяч в аут? Получилась передача Тосуну, который умело упал под натиском Андрея Семенова. Был ли там вообще фол — вопрос дискуссионный.

После удаления россияне посыпались моментально, а турки поняли, что это шанс переломить встречу, и нужно пользоваться им как можно скорее. Уже через две минуты команда Шенола Гюнеша забивает благодаря качественной подаче старого знакомого Джанера Эркина, а еще спустя шесть минут выходит вперед после бильярдного удара Ундера. Теперь уже россиянам надо отыгрываться, но как это делать, когда ты в меньшинстве?

В концовке первого тайма у команды Черчесова было пару полумоментов, а в начале второй половины россияне начали с хорошей атаки, но Оздоев захотел искупить грехи, а не делать героем Заболотного, и потому счет остался прежним. На 50-й минуте Туфана в штрафной скосил Кузяев — момент максимально спорный, но здесь судья принял решение в пользу хозяев. Вполне возможно, что при таком же моменте в России пенальти бы назначен не был. Тосун мощнейшим ударом прошивает Гилерме и рушит надежды хотя бы на одно очко.

Так казалось ровно четыре минуты, пока не организовал гол в ворота турков Караваев, который после мощного рывка выдал мяч Кузяеву — Далеру оставалось попасть по воротам. Чуть больше получаса до конца матча и один гол отставания — вполне реально, чтобы забрать ничью, тем более футбол пошел совсем другой.

Команды начали обмениваться обоюдоострыми атаками, и россияне даже были поопаснее. В итоге игра так и закончилась, но говорить о позоре или безысходности не приходится. Да, потеряны три очка и возможный выход в Лигу А, но в матче с Сербией у россиян есть все шансы на уверенную победу. А в таком случае именно сборная России займет итоговое первое место, несмотря на равенство очков с Венгрией.