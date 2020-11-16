Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась по поводу допуска Евгении Медведевой до чемпионата России в обход регламента Кубка России по фигурному катанию.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Гончаренко отметила, что регламент Кубка России не является ошибкой, а ошибкой является коронавирус.

«Безусловно, Женю надо допускать до чемпионата и дать ей шанс, как и остальным, оказавшимся в похожей ситуации», — сказала тренер, добавив, что где еще может сейчас соревноваться спортсмен, а от того, что фигуристы лишатся части своей жизни, никому лучше не будет.

Гончаренко добавила, что необходимо смотреть по конкретной ситуации, и карантин является одним из чрезвычайных обстоятельств. «Мое мнение – можно увеличить количество участников чемпионата России, добавить места, и попадет не только Женя, а кто-то еще», — отметила Гончаренко, добавив, что не нужно выкидывать никого из тех, кто уже отобрался на турнир.