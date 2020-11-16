Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поделилась с подписчиками новым откровенным фото.

В своем «Инстаграме» пловчиха выложила фотографию с пляжа Christal Cove Beach в Калифорнии, США. На снимке Ефимова — в ярком желтом купальнике и халате тропической расцветки.

«Sweet November. На самом деле это фотообои», — написала Ефимова под фотографией.

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова продолжит тренировки в США и не будет принимать участие в чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге, поскольку прямых рейсов нет, а стабильное авиасообщение из-за пандемии отсутствует. По словам главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, Ефимову ждут на олимпийский отбор.