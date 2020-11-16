Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о выступлении биатлонисток сборной России на контрольных стартах в Тюмени.

В интервью РИА Новости Драчев отметил, что он был в Тюмени, в том числе, и на тренировках команды. По мнению Драчева, Ульяна Кайшева находится в очень хорошей спортивной форме, также на стартах подтвердила высокую мотивацию Лариса Куклина.

«Ирина Казакевич понравилась тем, что смогла справиться со стрельбой, правда, совместить с ходом не получилось. Также Тамара Воронина неплохо пробежала», — отметил Драчев, подчеркнув, что во второй гонке Евгения Павлова стала лучшей, показав хорошую стрельбу.

«Кажется, картина по составу уже готова, но решать тренеру и руководителям, пусть сделают правильный выбор. Во всяком случае, представление быть должно», — заключил Драчев.