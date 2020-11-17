Главный скандал в смешанных единоборствах произошел 13 ноября на турнире по ММА в «Лужниках». Известный боец Сергей Харитонов уехал оттуда не домой, а в больницу. Все благодаря Адаму Яндиеву, который нанес Харитонову несколько ударов прямо в коридоре «Лужников».

Как обычно, все из-за денег. Яндиев задолжал Харитонову крупную сумму. Какую — остается загадкой, но называется сумма порядка миллиона рублей. На следующий день после инцидента Харитонов из больницы в интервью Александру Лютикову рассказал свою версию своих взаимоотношений с Яндиевым. Мы не знаем, что из слов бойца является правдой, но вторая сторона пока не выпустила обещанные опровержения.

Харитонов рассказал, что изначально они с Яндиевым были неплохими товарищами, а Адам даже называл Сергея братом под совместными фото в Instagram. Впрочем, так он обращается почти ко всем знакомым ему людям, которые фигурируют у него на странице. По словам Харитонова, он помог Яндиеву скрыться в Тайланде от неизвестных, которые хотели нанести Адаму вред. В Тайланде Харитонов проводил сборы, а Адаму и его жене снял хороший номер и уделял внимание по мере возможности. По возвращении назад Харитонов оплатил Яндиевым обратный билет, а также подарил Адаму кожаную сумку. На это Яндиев ответил, что хотел бы преподнести подарок жене. У Харитонова были проблемы с деньгами, но он занял денег Яндиеву на сумку стоимостью около 3-4 тысяч долларов.

Затем Харитонов рассказывает, что дальше был его бой в Китае, после которого ему позвонил Яндиев и попросил в долг 200 тысяч. По словам Харитонова, Адам попросил деньги на месяц, но у Сергея денег на тот момент особо не было, и он молча взял кредит в банке на 1,5 млн рублей, 200 тысяч из которых дал Яндиеву. Харитонов уверяет, что последующие 3-4 месяца Яндиев просил по 200 тысяч каждый раз — сначала Сергей одалживал средства, но в какой-то момент отказал. Кроме того, Харитонов отметил, что познакомил Адама со своим другом-бизнесменом, который подарил Яндиеву 20 тысяч долларов на роды супруги, а затем давал ему в долг по 5 тысяч долларов каждый месяц.

Неприязнь Сергея Харитонова и Адама Яндиева началась с отказа Харитонова приходить к бывшему другу на день рождения. Плюс ко всему Харитонов начал рассказывать общим знакомым, что Яндиев берет деньги в долг и не отдает, что разозлило Яндиева. Накалилась ситуация с комментария в Instagram, который оставил друг Харитонова Руслан Абдо — он ответил родственнику Яндиева, напомнив о долге Адама.

Интервью Александра Лютикова с Харитоновым, откуда была взята эта информация, вышла на следующий день после драки в «Лужниках». Интервью Яндиева появилось лишь через три дня, и там Адам, конечно, опровергает все сказанное Харитоновым. В ролике много склеек, которые автор, Геннадий Голицын, объясняет тем, что Яндиев сильно волновался.

Что касается самого момента драки, главная претензия сторонников Харитонова к Яндиеву в том, что он бил когда Сергей этого не ожидал. Кроме того, Адама подозревают в том, что в руке он держал кастет. Доказать это сложно, а на видео, когда бойцы упали на пол, можно увидеть салфетку. Правда, до конца непонятно, откуда именно она выпала, но вполне возможно, что из руки Яндиева.

Боец Bellator лежит в больнице, ему у него сломана орбитальная кость, ему предстоит операция. Экс-боец UFC (1 бой — 1 поражение) находится в изоляторе, на него заведено два уголовных дела — Харитонов написал на Яндиева заявление. Многие считают это позором, даже экс-депутат Дмитрий Носов, давний друг Адама Яндиева. Многие факты играют не в пользу ингушского спортсмена, и доверять ему будут только его близкие, друзья и подписчики в инстаграме. В то же время стоит осознавать, что идеально чистых в этой ситуации нет, и Сергей Харитонов наверняка также не белый и пушистый.

Кому верить, каждый решает для себя, но этот скандал, один из самых крупных в российских ММА в 2020 году, еще точно не закончен. Одно можно сказать точно: Харитонов намного легче идет на контакт со СМИ, чем Яндиев, и ему хочется верить намного больше, чем Адаму Яндиеву.