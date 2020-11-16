Сезон в зимних видах еще не начался, а напряжение уже зашкаливает. Со стороны норвежских биатлонистов вновь посыпались старые обвинения. Допинг. Жаркий. Зимний. Твой, Россия.

Наказания для нарушителей мало — необходимо еще и прилюдно покаяться, чтобы тебя, как блудного сына, обратно приняли в биатлонную семью. Однако тот же Александр Логинов не спешит превращаться в персонажа из библейской притчи, а у самих норвежцев, да и других европейских спортсменов, которые ратуют за объяснения от России, есть свои грехи.

За какие же грехи по допингу следует извиняться самим норвежцам и их европейским соседям?

Норвегия. Грех: терапевтические исключения

Эта история стара как мир: сколько россияне и норвежцы участвуют в одних зимних соревнованиях, столько и длится песня про терапевтические исключения. Благодаря официальному врачебному разрешению ряд спортсменов в сборной Норвегии по биатлону и по лыжным гонкам может использовать вещества, внесенные в список запрещённых. Чаще всего это лекарства от астмы, например, сальбутамол.

Майкен Касперсен Фалла вполне открыто заявила, что лекарства от астмы, которые используют норвежские лыжники, могут быть доступны и для российских — пользуйтесь на здоровье. Другое дело, что позиция главы ФЛГР Елены Вяльбе вполне резка в этом деле: сборная России будет первой среди здоровых наций, а смысл участвовать в турнирах больным спортсменам.

Громким допинг-кейсом вышло отстранение Терезы Йохауг, которая в 2016-м году использовала крем для губ с анаболическим стероидом. Лыжница созвала пресс-конференцию, где рассказала свою версию произошедшего, и пускай эти заявления выглядели отговорками, спортсменку простили и отнеслись к ней лояльно.

Германия, Австрия, Казахстан, Эстония. Грех: кровяной допинг

В Германии кровяным допингом чуть ли не профессионально занимались в одной из клиник. Схема была раскрыта в 2019-м году во время чемпионата мира в Зеефельде. Сейчас главному по этому делу врачу Марку Шмидту грозит до 10 лет лишения свободы за систематическое снабжение допингом спортсменов из самых разных стран. Вину

Попались лыжники из Австрии, Эстонии, затем стало известно, что услугами врача пользовались велогонщики из Германии и Италии. Подозревали в использовании кровяного допинга и казахстанского лыжника Алексея Полторанина, в общей сложности известно о причастности к делу 23 спортсменов из 8 стран.

Швеция. Грех: стероиды и таблетки от простуды

В 2020-м году допинг-скандал разразился и в доселе чистой Швеции. Сначала стало известно о положительной пробе призера ОИ в женской вольной борьбе Йенни Франссон — стероиды в пробе, а затем забанен был бегут Робел Фсиха — запрещенное вещество не называется.

Если Франссон открещивалась от положительной пробы тем, что ей могли добавить запрещенку в еду или питье, то Фсиха избрал тактику Йохауг: «Говорят, что это допинг, но я просто съел таблетку от простуды».

Гроза чистого спорта Себастьян Самуэльссон слегка уменьшил обвинительную риторику в сторону России после того, как в его родной Швеции разразился допинговый скандал. «Не верю Франссон, которая говорит, что стала жертвой чужих действий. Так говорят все, кого ловят», — подчеркнул биатлонист, добавив, что шведам следует следить за собой.

Так может и другим странам следует следить за своими спортивными делами?