Чимаев — братьям Диазам: Мы идем за вами. Где вы?

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к братьям Нэйту и Нику Диазам.

«Братья Диаз, мы идем за вами. Где вы?» — написал Чимаев в Twitter и опубликовал фото со своими друзьями.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.

Ранее Уайт рассказал, кто из бойцов отказался драться с Чимаевым. Хамзат долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.

Чимаев проведет свой следующий бой с Леоном Эдвардсом. Ожидается, что их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе, который пройдет 19 декабря.