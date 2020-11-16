В понедельник, 16 ноября, россиянин Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в рамках группы «Токио-1970» на Итоговом чемпионате ATP. Встреча, которая пройдет на арене «O2», начнется в 23:00 по московскому времени.

Даниил Медведев

За 2020 год теннисист взял первенство только в одном событии. На прошлой неделе Медведев был признан лучшим на «Мастерсе» в Париже. За всё время чемпионата российский спортсмен обыграл, Кевина Андерсона, Алекса Де Минаура, Диего Шварцмана, Милоша Раонича и Александра Зверева. Причём за все эти игры Даниил сыграл практически всухую и отдал всего два сета.

Интересным фактом является, что ранее теннисист уже проигрывал против этих соперников, однако, видимо, смог провести работу над ошибками и использовать слабые места противников, для достижения своей победы.

В Открытом чемпионате США Медведев достаточно далеко добрался, однако в полуфинале не смог справиться с легендарным игроком Домиником Тимом. Однако грутновые турниры для россиянина не по силам и в рамках первого раунда в Гамбурге и на «Ролан Гаррос» он вылетел сразу.

Александр Зверев

Теннисист, в отличии от своего соперника, имеет в своём арсенале две победы на чемпионатах. Первая досталась ему в Кёльне в середине осени, а вторая спустя несколько недель в этом же месте.

В рамках турнира на «Мастерсе» эти два теннисиста уже встречались друг с другом в финале и тогда победил Медведев со счётом 2-1.

В рамках «Ролан Гаррос» спортсмен уступил против молодого игрока из Италии Яннику Синнеру в четвёртом круге.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Медведева — 1.67, победа Зверева — 2.20.

Эксперты считают, что то досадное поражение Зверева в рамках «Мастерса» должно заставить теннисиста взять игру в свои руки в этом матче и довести её до победного конца и предлагают рассмотреть прогноз на победу Зверева с коэффициентом 2.20.