Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба сборной. Отмечается, что в настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции дома одержала победу над национальной командой России со счетом 3:2.

После четырех матчей команда Станислава Черчесова осталась на первом месте в таблице группы 3 с восемью очками, турки идут на третьей строчке с тремя баллами. Сборная России может потерять первое место, если венгры обыграют сербов.

Следующий матч россияне проведут в среду, 18 ноября, против национальной команды Сербии.