Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия на Гран-при России из-за травмы.

«Мы можем только пожелать Жене здоровья. Самое главное, чтобы у нее ничего не болело и она полноценно восстановилась. А турнир большой, выступают все. Не знаю, сможет ли она вернуться на свой уровень после долгого перерыва. Этот вопрос нужно адресовать ее тренеру Этери Георгиевне Тутберидзе», — сказала Тарасова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Медведева не примет участие в этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Напомним, ранее Евгения Медведева была вынуждена прервать тренировочный процесс из-за проблем со спиной: она проходила обследование в клинике спинальной нейрохирургии, после чего у фигуристки обнаружили защемление нерва в позвоночнике.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве состоится с 20 по 22 ноября. В соревновании женщин-одиночниц примет участие 11 фигуристок.