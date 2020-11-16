Телеканал «Рен ТВ» в прямом эфире будет транслировать боксерский поединок между бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

Бой будет проходить в США в ночь с 28 на 29 ноября в восьмираундовом формате. При этом несмотря на то, что поединок считается выставочным, он будет записан в рекорд боксеров.

Кроме главного события вечера, «Рен ТВ» покажет зрителям бои основного карда: Джейк Пол против Нейта Робинсона и Баду Джек против Блейка МакКернана.

Трансляция начнется в 7:30 по московскому времени.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а Рой Джонс-Младший закончил выступления в ринге в 2018-м.

Ранее Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.