Стример Тимур TpaBoMaH Хафизов поделился своими мыслями о банах собственного аккаунта в Dota 2. Хафизов считает, что получает необоснованные репорты от игроков из-за того, что он пикает Techies, поэтому придётся на неделю отказаться от выбора этого героя на основном аккаунте.

Я не буду пикать Techies в ближайшую неделю на основном аккаунте. Абсолютно неработающая система репортов, неправильно это все функционирует. Незаслуженный бан очередной, недельный.

Игрок заявил, что обратится в техническую поддержку разработчиков игры и попросит у них «иммунитет от баннов», для того, чтобы не получать неконструктивные жалобы на свой аккаунт. TpaBoMaH также призвал других геймеров, которых забанили без причины, скинуть свои истории для решения данного вопроса через Valve и обоснования неэффективной работы системы репортов.

Сообщество разделилось на несколько радикальных мнений. Одни считают, что стример имеет право играть на любом персонаже, другие же считают, что стример получил блокировку на неделю вполне заслужнно.