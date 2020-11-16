Российские танцевальные пары фигуристов Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко не смогут принять участие в этапе Гран-при России Rostelecom Cup.

Фамилии этих спортсменов пропали из списка участников на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Вместо них в соревновании выступит белорусская пара Виктория Семенюк/Илья Юхимук, а также российский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве состоится с 20 по 22 ноября. В соревновании женщин-одиночниц примет участие 11 фигуристок.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева не примет участие в этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Медведева была вынуждена прервать тренировочный процесс из-за проблем со спиной: она проходила обследование в клинике спинальной нейрохирургии, после чего у фигуристки обнаружили защемление нерва в позвоночнике.