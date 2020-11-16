В интернете появилось фото испорченного граффити, которое было посвящено российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Граффити было создано в Челябинске после победы российского бойца над американцем Джастином Гэтжи.

Художник на своем рисунке представил Нурмагомедова в фирменной папахе.

Вандалы закрасили лицо Хабиба черной краской и написали сверху «Не наш герой».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.