Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что рассчитывает на улучшение результатов в новом сезоне и считает, что она может попадать в десятку лучших на каждом этапе Кубка мира.

По словам Куклиной, она высоко поставила планку, и на протяжении всего тренировочного периода видны большие сдвиги. Спортсменка надеется, что это как минимум улучшение прошлогодних результатов. Куклина полагает, что ей по силам находиться в топ-10 каждого этапа Кубка мира.

«Сборная России всегда представляла на международном уровне большую конкуренцию, это и сейчас мы можем показывать. Если раньше в топ-6 могли сидеть три спортсменки, сейчас это стало намного реже. Я не думаю, что эта проблема нерешаемая. Нужно немного времени, и все будет. Мы вернем себе звание сильнейшей страны», – сказала Куклина, слова которой приводит официальный сайт СБР.