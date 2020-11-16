Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Сербии.

По словам Герасимца, многие пишут, что сборная России хорошо выглядела, но это абсолютно не так, потому что оценки нужно давать от того, что команда проиграла. Специалист читает, что в матче с Турцией сборной России был нужен Артем Дзюба, который мог усилить игру. Герасимец добавил, что у россиян есть шансы обыграть сербов.

«Сербы же – не Франция, хотя мы и французов обыгрывали на их поле. Сербия – хорошая сборная, с хорошими игроками, но команда лучше у России, и игра поставлена лучше, и атмосфера наверняка лучше. Есть все предпосылки для того чтобы выиграть, но будет сложно. Если сербы соберутся, выиграть будет сложно», — сказал Герасимец, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Матч сборных России и Сербии состоится 18 ноября в Белграде.