Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с российского этапа Гран-при.

«Больше не хочется отвечать на подобное, это переходит всякие границы, пусть сами отвечают. Будут они выступать, не будут, у них семь пятниц на неделе, а мы сидим время теряем», – сказал Урманов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, о снятии Медведевой стало известно в понедельник, 16 ноября. Вместо нее на Rostelecom Cup выступит петербургская фигуристка Елизавета Нугуманова.

Глава ФФККР Александр Горшков пояснил, что Медведева пропустит соревнования, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Осенью фигуристке диагностировали защемление нерва в позвоночнике, ей пришлось прервать тренировочный процесс.

Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 20 по 22 ноября на арене «Мегаспорт» в Москве.