Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила в поддержку российской Алины Загитовой, которая является ведущей шоу «Ледниковый период».

По словам Канделаки, недавно она посмотрела на Алину Загитову в «Ледниковом периоде» и хочет ее поддержать. Канделаки отметила, она надеется, что фигуристка не развлекает себя чтением комментариев, так как, по мнению генпродюсера, публика у нас славится своей безапелляционностью. Канделаки добавила, она уверена, что Загитова быстро раскрепостится и будет очень уютно чувствовать себя в объективах камер.

«У нас перед глазами есть большое количество примеров, когда бывшие спортсмены очень скромно начинали свою карьеру комментаторов, экспертов и телеведущих, но потом становились настоящими звездами. Я уверена в том, что Алина исключением не станет», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее стилист Валерия Лармадио поделилась мнением об образе российской фигуристки Алины Загитовой на телепроекте «Ледниковый период».