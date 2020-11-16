Тренер по фигурному катанию Ирина Жук объяснила, почему Александра Степанова и Иван Букин снялись с российского этапа Гран-при.

«Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они еще восстанавливаются. В нашей группе, к сожалению, переболели практически все», – сказала Жук, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, о том, что Степанова/Букин не выступят на Rostelecom Cup, стало известно в понедельник, 16 ноября. Фамилии спортсменов исчезли из списка, опубликованного на официальном сайте ISU. Также турнир пропустят Софья Шевченко и Игорь Еременко. Вместо них выступит белорусская пара Виктория Семенюк/Илья Юхимук, а также российский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве будет проходить в период с 20 по 22 ноября.