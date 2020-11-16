Харитонов отказался от операции в России — он полетит за границу

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отказался ложиться на операцию в России.
«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позднее, после выписки», – сообщил представитель команды Харитонова, слова которого приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что на Адама Яндиева заведено два уголовных дела из-за драки с бойцом Сергеем Харитоновым. После проверки на Яндиева завели дела по 115 статье УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве случилась между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. По результатам потасовки Харитонова попал в больницу, где ему требуется операция. По просьбе Харитонова Яндиева задержали правоохранительные органы.
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