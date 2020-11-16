Харитонов отказался от операции в России — он полетит за границу

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отказался ложиться на операцию в России.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позднее, после выписки», – сообщил представитель команды Харитонова, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что на Адама Яндиева заведено два уголовных дела из-за драки с бойцом Сергеем Харитоновым. После проверки на Яндиева завели дела по 115 статье УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».