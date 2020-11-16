Бывший полузащитник «Ротора» Жано Ананидзе объяснил, почему резко отреагировал на новость о своем завершении карьеры.

По словам спортсмена, накануне он смотрел матч Грузия — Армения, а после игры ему показали публикацию в СМИ о том, что он завершит карьеру из-за травмы. Ананидзе пояснил, что это неправильная информация, поэтому он решил её опровергнуть.

«Это моя реакция на ложь – люди, не узнав про моё самочувствие, решили написать про меня такую фигню», — сказал Жано, слова которого приводит Sport24.

Информация о том, что футболист завершит карьеру, пошла от главного тренера «Ротора» Александра Хацкевича. Ананидзе заявил, что прочитал только заголовок новости, остальное ему было неинтересно.

«Поэтому мне это вообще неинтересно, Хацкевич там написал или ещё кто-то. Потому что самое главное, что я думаю и чувствую. Если мне придёт мысль о завершении карьеры, то я самый первый об этом скажу», — сказал Ананидзе.

Футболист добавил, что недавно прошел обследование в Турции и рассчитывает к январю быть готовым на сто процентов.