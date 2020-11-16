Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) объявила об отмене чемпионата страны по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что медико-санитарные меры и условия, вызванные пандемией COVID-19, а также нестабильность ситуации заставили принять решение об отмене турнира.

На данный момент рассматривается возможность проведения чемпионата Франции в другом формате, однако подробностей об этом пока нет.

Напомним, ранее во Франции был отменен этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться в период с 13 по 15 ноября.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 54,9 миллиона, более 1,3 миллиона человек погибли, более 38 миллионов — выздоровели.