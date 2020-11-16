Тренерский штаб СКА во главе с Игорем Ларионовым назвал состав на матч с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 16 ноября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 мск.

Место в воротах армейцев займет Михаил Бердин, запасным вратарем будет Ярослав Аскаров.

Первое звено: Кирилл Марченко — Линден Вей — Владислав Каменев, Данила Галенюк — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Яков Тренин — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Кирилл Кирсанов — Виктор Антипин.

Четвертое звено: Владимир Ткачев — Иван Морозов — Артем Швец-Роговой, Динар Хафизуллин, Марат Хуснутдинов.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

«Салават Юлаев» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА занимает вторую строчку на Западе. Обе команды набрали по 33 очка, однако «Салавату» потребовалось на два матча больше.