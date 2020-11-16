Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания). В первом матче группового этапа он одолел аргентинца Диего Шварцмана, игра завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут. За это время Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. Шварцман записал на свой счет один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

Следующим соперником Джоковича на групповом этапе станет представитель Германии Александр Зверев, Шварцману предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым. Спортсмены представляют группу Токио-1970.

Во второй группе, которая называется Лондон-2020, выступают Рафаэль Надаль, Андрей Рублев, Доминик Тим и Стефанос Циципас.