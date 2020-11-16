Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о процедуре допуска спортсменов к чемпионату России-2021.

«Мы будем рассматривать этот вопрос, и решение будет приниматься, исходя из ситуации, которую нам каждый день диктует коронавирус. Вопрос с допуском на чемпионат России будет решаться исключительно так, чтобы не навредить подготовке сборной», – сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Челябинске в период с 23 по 27 декабря. Изначально предполагалось, что для участия в турнире необходимо выступить на двух этапах Кубка России, однако некоторым спортсменам это сделать не удалось по причине травм или коронавируса.

Так, Евгения Медведева из-за повреждения спины еще ни разу не выступала в этом сезоне, возможно она примет участие в заключительном этапе Кубка страны.