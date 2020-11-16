В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал хоккейный матч между СКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент «Салават Юлаев» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА занимает вторую строчку на Западе. Обе команды набрали по 33 очка, однако «Салавату» потребовалось на два матча больше.

Перед стартом сезона-2020/21 команды дважды встречались на предсезонном товарищеском турнире в Казани «TANECO Кубок чемпионов». Первую встречу выиграл СКА со счётом 4:2, во второй игре победил «Салават» по буллитам.