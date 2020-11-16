Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на слова Натальи Бестемьяновой о том, что ей не хватает на жизнь пенсионных выплат в размере 85-90 тысяч рублей.

«Я ещё пока работаю и не думаю о пенсии! Я не хочу обсуждать эту тему и рассказывать, кто на что живёт. В нормальном, цивилизованном мире не спрашивают ни о доходах, ни о зарплатах. Опускаться до этих обсуждений я не собираюсь. Я работаю, чтобы жить нормально», — сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.

Напомним, ранее Бестемьянова сообщила, что получает обычную и президентскую пенсии, которые в сумме дают около 90 тысяч рублей. Однако, по словам экс-спортсменки, этой суммы не хватает на жизнь, несмотря на то, что у неё есть льготы на оплату услуг ЖКХ и социальная карта для бесплатного проезда на всех видах транспорта.

Бестемьянова замужем за Игорем Бобриным, они проживают в собственном доме в посёлке Кратово в Московской области.