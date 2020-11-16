В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Салаватом Юлаевым». После 20 минут игры гости ведут со счетом 2:0.

Автором первой шайбы стал нападающий уфимцев Сакари Маннинен, отличившийся на 11-й минуте. В роли его ассистентов выступили Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. На 16-й минуте форвард Никита Сошников удвоил преимущество гостей, реализовав большинство. В эпизоде приняли участие Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Кугрышев.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент «Салават Юлаев» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА занимает вторую строчку на Западе. Обе команды набрали по 33 очка, однако «Салавату» потребовалось на два матча больше.