Десятикратный чемпион мира по биатлону Тарьей Бё показал лучший результат в тестовой гонке сборной Норвегии, которая состоялась в Шушене.

Согласно правилам, за каждый промах спортсмены получали 20 штрафных секунд. Бё-старший не допустил ни одной ошибки на стрельбе. Второе место занял его младший брат Йоханнес, промахнувшийся дважды. Замкнул тройку лидеров Ветле Шостад-Кристиансен и чистой работой на рубеже.

В первую пятерку также вошли Стурла Лагрейд и Эрленд Бьонтегорд.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует 28 ноября, он будет проходить в Контиолахти (Финляндия). Там же состоится и второй этап, так как IBU принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить количество перемещений спортсменов.