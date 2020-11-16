Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мыслями о тенденции к омоложению женского фигурного катания в России.

«Мне на эту тему вообще не надо высказываться, на самом деле. В моем случае нежелательно говорить, что я за женственность, грацию, потому что сама была на месте этих юных фигуристок», — сказала Туктамышева в интервью GQ.

Она добавила, что в то время они с Аделиной Сотниковой считались уникальным явлением, так как фигурное катание было взрослым и женственным.

«А теперь на чемпионате России девочки почти на десять лет младше меня, и это норма. В общем, отвечу так: в фигурном катании хочется баланса», — добавила Туктамышева.

Она пояснила, что четверные прыжки в женском катании, на ее взгляд, это здорово, однако вид спорта не должен существовать только за счет них.